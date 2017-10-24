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Видеомост, посвященный итогам заседания Евразийского межправсовета

25.10.2017 16:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В повестку дня заседания включены вопросы, связанные с деятельностью внутренних рынков, торговлей, агропромышленной сферой, энергетикой и инфраструктурами, реализацией Цифровой повестки дня ЕАЭС, планом мероприятий по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС на 2018-2019 годы.

Участники встречи также рассмотрят вопросы, связанные с формированием системы обмена информацией в рамках рынка электроэнергии ЕАЭС. Одним из вопросов повестки дня является обсуждение направлений и этапов реализации скоординированной транспортной политики.

Будет также определено место проведения следующей сессии Межправительственного совета ЕАЭС.

Участники видеомоста в Минске:

  • заведующий кафедрой инновационной экономики Международного университета МИТСО Вячеслав ЯРОШЕВИЧ.

В Астане:

  • заместитель директора Института общественной политики партии "Нур Отан" Владимир ТЕЛЬНОВ.

В Бишкеке:

  • доктор экономических наук Жумакадыр АКЕНЕЕВ.

В Ереване:

  • координатор Евразийского экспертного клуба, председатель ОО "Интеграция и развитие" Арам САФАРЯН;
  • заведующий кафедрой математического моделирования в экономике Ереванского государственного университета, д. э. н., профессор Ашот ТАВАДЯН.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 26 октября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В четверг, 26 октября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Минск–Астана–Бишкек–Ереван по итогам заседания Евразийского...

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