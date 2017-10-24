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Видеомост, посвященный итогам заседания Евразийского межправсовета
25.10.2017 16:37 — Разное | Sputnik Беларусь
В повестку дня заседания включены вопросы, связанные с деятельностью внутренних рынков, торговлей, агропромышленной сферой, энергетикой и инфраструктурами, реализацией Цифровой повестки дня ЕАЭС, планом мероприятий по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС на 2018-2019 годы.
Участники встречи также рассмотрят вопросы, связанные с формированием системы обмена информацией в рамках рынка электроэнергии ЕАЭС. Одним из вопросов повестки дня является обсуждение направлений и этапов реализации скоординированной транспортной политики.
Будет также определено место проведения следующей сессии Межправительственного совета ЕАЭС.
Участники видеомоста в Минске:
В Астане:
В Бишкеке:
В Ереване:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 26 октября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В четверг, 26 октября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Минск–Астана–Бишкек–Ереван по итогам заседания Евразийского...
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