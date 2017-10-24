Видеомост, посвященный итогам заседания Евразийского межправсовета

В повестку дня заседания включены вопросы, связанные с деятельностью внутренних рынков, торговлей, агропромышленной сферой, энергетикой и инфраструктурами, реализацией Цифровой повестки дня ЕАЭС, планом мероприятий по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС на 2018-2019 годы.

Участники встречи также рассмотрят вопросы, связанные с формированием системы обмена информацией в рамках рынка электроэнергии ЕАЭС. Одним из вопросов повестки дня является обсуждение направлений и этапов реализации скоординированной транспортной политики.

Будет также определено место проведения следующей сессии Межправительственного совета ЕАЭС.

Участники видеомоста в Минске:

заведующий кафедрой инновационной экономики Международного университета МИТСО Вячеслав ЯРОШЕВИЧ.

В Астане:

заместитель директора Института общественной политики партии "Нур Отан" Владимир ТЕЛЬНОВ.

В Бишкеке:

доктор экономических наук Жумакадыр АКЕНЕЕВ.

В Ереване:

координатор Евразийского экспертного клуба, председатель ОО "Интеграция и развитие" Арам САФАРЯН;

заведующий кафедрой математического моделирования в экономике Ереванского государственного университета, д. э. н., профессор Ашот ТАВАДЯН.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 26 октября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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