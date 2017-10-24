Сильный снег, мокрый и холодный прогнозируют 26 октября

Оранжевый уровень безопасности из-за сильного снега объявили синоптики на 26 октября.

По информации Гидромета, сильный мокрый снег будет наблюдаться ночью и утром в четверг в Минске и центральных и северных районах страны.

Дождь и мокрый снег ожидаются на территории большей части страны.

Местами возможен слабый гололед, на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер будет юго-восточный с переходом на западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, местами до 15-18 м/с.