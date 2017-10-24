Носкевич: в связи с делом Коржича подняты материалы проверок за 6 лет

Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич в среду, 25 октября, рассказал журналистам о том, что в результате проведенных экспертиз на теле рядового Коржича, найденного повешенным 3 октября в учебном центре в Печах, не имеется ни одного телесного повреждения, за исключением странгуляционной борозды. Следы, принятые друзьями и родственниками за результаты побоев, были трупными пятнами .

"Порядка 15-20 следователей ежедневно практически занимаются только этим уголовным делом. В настоящий момент в рамках расследования возбуждено и соединено в одно производство уже 13 уголовных дел. Это и неуставные взаимоотношения, это и халатность — дело возбуждено в отношении командира и заместителя командира роты, в которой служил Коржич", — сообщил Носкевич.



© Sputnik/ Елена Семенова Эксперт о деле Коржича: таких задержаний в армии еще не было

Также возбуждено дело о мошенничестве в отношении прапорщика роты, где проходил службу погибший. На фоне широкого общественного резонанса по этому делу Следственный комитет также поднял материалы проверок и отказные материалы по подобным случаям в армии за последние 6 лет.

Уголовное дело о гибели Александра Коржича принято к производству Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета.

Рассматриваются три версии произошедшего. Первая — это самоубийство вследствие психологической травмы. Вторая — доведение до самоубийства в результате неуставных отношений, насилия, издевательства, вымогательства денег. Третья — убийство по мотивам личных неприязненных отношений, либо из корыстных побуждений, либо по факту обладания информацией, компрометирующей иных военнослужащих.

Комментарий Председателя Следственного комитета Беларуси Ивана Носкевича слушайте на радио Sputnik Беларусь.