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Пятый транш кредита ЕФСР поступил в Беларусь
25.10.2017 16:50 — Разное | Ежедневник
Пятый транш кредита ЕФСР поступил в Беларусь Евразийского фонда стабилизации и развития, который составил 200 млн долларов.
"Средства пятого транша кредита в размере 200 млн долларов поступили в республиканский бюджет 25 октября", - отметили в Минфине. Всего в течение 2016-2017 годов Евразийский фонд стабилизации и развития перечислил Беларуси 1,6 млрд долларов.
Как сообщалось, Министерство финансов Беларуси и Евразийский банк развития 25 марта 2016 года подписали соглашение о предоставлении финансового кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития.
Соглашением предусмотрено выделение финансовых ресурсов на сумму 2 млрд долларов в поддержку мер экономической политики и структурных преобразований правительства и Национального банка Беларуси на 2016-2018 годы, одобренных Советом Евразийского фонда стабилизации и развития, сообщила
Средства должны быть предоставлены семью траншами в течение 2016-2018 годов. Четвертый транш кредита в размере 300 млн долларов поступил в республиканский бюджет 29 июня 2017 года.
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Пятый транш кредита ЕФСР поступил в Беларусь Евразийского фонда стабилизации и развития, который составил 200 млн долларов.
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