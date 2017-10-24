В Беларуси раздали 2 млн бесплатных игрушек Эмоджи

В Беларуси раздали около 2 млн игрушек из мировой серии Эмоджи, которая была запущена в сентябре сразу в 9 европейских странах.

Фигурки обитателей Текстополиса бесплатно выдают в торговой сети «Рублёвский», что привело к ажиотажу вокруг сбора коллекций и обмена недостающих персонажей, рассказали в компании-ритейлере.

Запуск коллекции игрушек в Беларуси оказался одним из самых успешных в Европе. В выходные в магазинах разбирают до 100 тыс. фигурок. Больше половины покупателей используют игрушки для сбора коллекций.

«Кажется, произошло что-то невероятное: эффект, который вызвали Эмоджи, оказался выше ожиданий как ритейлера, так и правообладателя. Что важно, это был первый случай лицензионного выпуска в Беларуси бесплатных игрушек мировой киностудии (владельцем коллекции выступает Sony), и он оказался более чем успешным», – подчеркнули в сети «Рублёвский».

Всплеск интереса к бесплатным игрушкам отразился и на товарообороте сети: увеличилось число покупателей, вырос и средний чек. Продажи многих товаров-партнеров, за которые причитается еще по одной игрушке, и вовсе взлетели в 5-10 раз. Кроме того, повысилась лояльность покупателей.

Больше всего игрушек разбирают в Минске (более 70% от общего числа) и областных центрах, на которые приходится каждая пятая фигурка. Наиболее популярны они среди семей с детьми и молодежи, причем, как показали опросы, сбором коллекций в равной степени увлекаются дети и взрослые.

Бесплатные игрушки вызвали коллекционный интерес. Фигурки раздают в непрозрачной упаковке, а от выпуска готовых наборов сознательно отказались. Собрать коллекцию можно лишь своими силами, причем большую роль играет фактор случайности.

«Мы создали равные условия для всех и тем самым повысили ценность готовых коллекций. В результате белорусам интересно собирать наборы игрушек так же, как, например, марки или монеты. Так что коллекция со всеми 24 обитателями Текстополиса представляет определенную ценность. Нам удалось создать яркую историю, которая увлекла людей», – отметили в сети «Рублёвский».

Самые «разыскиваемые» персонажи – Хакерша и Дайпять. Они имеют статус эксклюзивных и встречаются реже остальных, поэтому их чаще всего ищут для завершения коллекций. Популярными также стали Джин, Влюбленный котик и Сердце.

Торговая сеть «Рублёвский» продлила инициативу с раздачей бесплатных игрушек по 12 ноября. Фигурку выдают бесплатно за каждые 15 рублей в чеке и еще по одной – за товары-партнеры. Проект реализуется вместе с европейским партнером, который получил от Sony Pictures права на использование персонажей The Emoji Movie в Европе и странах СНГ. Игрушки изображают обитателей Текстополиса – вымышленного города, в котором обитают смайлики. Всего в коллекции 24 персонажа, а внутри каждой фигурки спрятана ручка с уникальным цветом.