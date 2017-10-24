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Минобороны: никаких российских военных в Беларуси не осталось

25.10.2017 17:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 окт – Sputnik. Министерство обороны Беларуси опровергло распространяемую некоторыми СМИ информацию о якобы оставшихся на территории республики после совместного стратегического учения "Запад-2017" российских военнослужащих.

Минобороны: никаких российских военных в Беларуси не осталось
© Sputnik / Виктор Толочко
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Новости о пяти тысячах российских военных, которые до сих пор находятся в Беларуси после "Запада", начали появляться накануне со ссылкой на начальника Управления верификации Генштаба Вооруженных сил Украины Андрея Гудзя.

"Как уже неоднократно заявлялось, весь российский контингент, принимавший участие в ССУ "Запад-2017", покинул территорию Республики Беларусь в сентябре текущего года", – говорится в заявлении Минобороны.

В белорусском оборонным ведомстве также отметили, что после окончания учений были проведены контрольные мероприятия в рамках обязательств по международным договорам, в частности инспекции воинских частей специалистами Литвы, Украины и Словакии. При этом, как подчеркнули в Минобороны, иностранные инспекторы не выявили присутствия либо деятельности незаявленных военных сил, в том числе из РФ, что было отражено в соответствующих отчетах.

"Представляется более продуктивным и объективным для представителей ряда средств массовой информации вариант формирования новостных лент с опорой на официальные и проверенные источники информации", – заключили в министерстве.

Учения "Запад-2017" проходили 14-20 сентября на полигонах Беларуси и России. Общее количество военнослужащих, участвовавших в учениях, составила 12,7 тысячи. Беларусь на добровольной основе пригласила наблюдать за учениями всех желающих, в том числе военных атташе из всех дипмиссий, аккредитованных в республике, а также беспрецедентно большое количество иностранных СМИ. Тем не менее, и после учений иностранные политики заявляли о том, что учения якобы носили наступательный характер, а российские войска не вернулись после учений в места постоянной дислокации, оставшись в Беларуси.

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Теги: Минск
 
 
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В министерстве посоветовали СМИ при подготовке новостей использовать официальный источники информации.

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