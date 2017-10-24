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Могилевская область расширит сотрудничество с регионами России
25.10.2017 17:15 — Разное | Ежедневник
Россия по-прежнему является основным внешнеторговым партнером Могилевской области. Об этом заявил журналистам во время брифинга в Москве председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский.
25 октября состоялась комплексной презентации Могилевской области в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России.
"На региональном уровне мы ближе к людям и можем глубже и правильнее понять, что нужно самим жителям Могилевской области, Москвы и других регионов России. Поэтому именно на региональном уровне мы намерены расширять наше сотрудничество. Этому будет содействовать и подписанный 25 октября ряд соглашений, в том числе между Могилевским облисполкомом и правительством Тульской области, облисполкомом и префектурой Восточного административного округа города Москвы", - сказал Владимир Доманевский.
Он подчеркнул, что Россия по-прежнему является основным внешнеторговым партнером Могилевской области. Только в 2016 году удельный вес экспорта товаров в Россию составил 73%. Соглашения о сотрудничестве подписаны с 24 российскими регионами.
"Как показывает сегодняшняя презентация, потенциал для сотрудничества далеко не исчерпан, заинтересованность к Могилевскому региону у российских партнеров высокая, и мы надеемся в ближайшем будущем на увеличение экспортных поставок продукции в Россию", - выразил уверенность губернатор.
Участниками мероприятия стали члены Федерального собрания, представители руководства правительства Москвы, Московской области и других регионов России, деловых кругов, послы аккредитованных в Москве дипмиссий. Они смогли ознакомится с экономическим, инвестиционным, туристическим потенциалом области, а также с ее культурным и историческим наследием.
В Зале торжеств и церемоний и Мраморном зале гостям свою продукцию представили крупнейшие предприятия-экспортеры региона: "Бабушкина крынка", Могилевский и Бобруйский мясокомбинаты, "Домочай", "Моготекс", "Белшина" и другие, сообщила
Здесь также состоялась дегустация продукции предприятий пищевой промышленности, были представлены проект "Могилевский край сквозь призму времени", а также лучшие творческие коллективы и исполнители Могилевской области.
Презентация организована Могилевским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты совместно с Могилевским облисполкомом и посольством Беларуси в России.
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Россия по-прежнему является основным внешнеторговым партнером Могилевской области. Об этом заявил журналистам во время брифинга в Москве председатель...
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