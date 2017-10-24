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Директор Эрмитажа доволен сотрудничеством с Беларусью
25.10.2017 17:55 — Разное | Ежедневник
Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский оценил сотрудничество с Беларусью как самое крепкое на постсоветском пространстве.
"Это вполне нормальные связи, более крепкие, чем с какой-либо другой бывшей республикой Советского Союза", - сказал Михаил Пиотровский.
По его словам, в настоящее время основной объект сотрудничества Эрмитажа с Беларусью - Дворец Паскевичей в Гомеле. Генеральный директор также сообщил, что готов рассмотреть новые совместные проекты с Национальным художественным музеем Беларуси, сообщила
Белорусские журналисты и эксперты находятся в Санкт-Петербурге по программе пресс-тура, посвященного 100-летию русской революции и организованного Постоянным комитетом Союзного государства и Международным информационным агентством "Россия сегодня"
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Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский оценил сотрудничество с Беларусью как самое крепкое на постсоветском пространстве.
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