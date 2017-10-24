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Минобороны ожидает поставку новой батареи ЗРК "Тор-М2" из РФ

25.10.2017 18:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 окт — Sputnik. Российская федерация поставит в Беларусь новую батарею зенитного ракетного комплекса "Тор-М2", заявили в Минобороны.

Первые батареи "Тор-М2" поступили на вооружение 120-й зенитной ракетной бригады ВВС и войск ПВО в 2011 и 2012 годах.

"Минобороны РБ и Концерн ВКО "Алмаз-Антей" 25 октября заключили контракт на поставку очередной батареи зенитного ракетного комплекса "Тор-М2", — сообщили в среду в белорусском оборонном ведомстве.

Новое вооружение Минск получит в рамках реализации Договора между Россией и Беларусью о развитии военно-технического сотрудничества, сказали в министерстве.

Там напомнили, что в начале 2014 года в 120-й бригаде был сформирован зенитный ракетный дивизион "Тор-М2" в составе трех батарей. В конце минувшего года данный зенитный ракетный комплекс поступил на вооружение 740‑й зенитной ракетной бригады.

Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" является эффективным средством поражения самолетов, вертолетов, аэродинамических беспилотных летательных аппаратов, управляемых ракет и других элементов высокоточного оружия, летящих на средних, малых и предельно малых высотах, в сложной воздушной и помеховой обстановке.

 
Теги: Минск
 
 
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Новое вооружение страна получит в рамках реализации Договора между Россией и Беларусью о развитии военно-технического сотрудничества.

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