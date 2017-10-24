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Шарапов vs Кривошеев: старикан Буш – большая жертва, чем Хезер Линд
25.10.2017 17:50 — Разное | Sputnik Беларусь
Американская актриса Хезер Линд утверждает, что стала объектом сексуальных домогательств о стороны экс-президента США Джорджа Буша-старшего, который в тот момент хоть и был прикован к инвалидной коляске, но, тем не менее, по ее словам, проявил желание прикоснуться к прелестям Хезер, очень удачно оказавшимся у него под рукой, да еще и приправил свои "гусарские замашки" соответствующим анекдотом.
© Sputnik/ Руслан Кривобок
Ведущие радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев и Вячеслав Шарапов высказали обратное предположение, что актрисы, которые включились в
"Начиная с домогательств Харви Вайнштейна все полетело, как снежный ком, и складывается впечатление, что это уже молодые актрисы домогаются славы, преподнося себя, как жертв сексуальных притязаний", — считает Кривошеев.
"Теперь уже пожилые политики, режиссеры, спортсмены, в большей степени, страдают от информационного насилия, нежели их объекты давнего вожделения", — добавляет Шарапов.
Комментарий радиоведущих Александра Кривошеева и Вячеслава Шарапова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Ведущие радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев и Вячеслав Шарапов высказали свои предположения об очередном "факте сексуальных домогательств" со стороны...
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