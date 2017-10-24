Шарапов vs Кривошеев: старикан Буш – большая жертва, чем Хезер Линд

Американская актриса Хезер Линд утверждает, что стала объектом сексуальных домогательств о стороны экс-президента США Джорджа Буша-старшего, который в тот момент хоть и был прикован к инвалидной коляске, но, тем не менее, по ее словам, проявил желание прикоснуться к прелестям Хезер, очень удачно оказавшимся у него под рукой, да еще и приправил свои "гусарские замашки" соответствующим анекдотом.



© Sputnik/ Руслан Кривобок Джорджа Буша-старшего обвинили в сексуальных домогательствах

Ведущие радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев и Вячеслав Шарапов высказали обратное предположение, что актрисы, которые включились в "свежее" общественное движение под названием MeeToo (движение жертв сексуальных домогательств) , сами домогаются популярности и извинений от своих "обидчиков". Так что подозревать Буша, который в присутствии своей жены Барбары и в силу проблем со здоровьем мог разве что пошутить, по меньшей мере, странно.

"Начиная с домогательств Харви Вайнштейна все полетело, как снежный ком, и складывается впечатление, что это уже молодые актрисы домогаются славы, преподнося себя, как жертв сексуальных притязаний", — считает Кривошеев.

"Теперь уже пожилые политики, режиссеры, спортсмены, в большей степени, страдают от информационного насилия, нежели их объекты давнего вожделения", — добавляет Шарапов.

Комментарий радиоведущих Александра Кривошеева и Вячеслава Шарапова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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