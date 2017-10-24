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Минобороны проверяет воинские части, где были факты дедовщины

25.10.2017 17:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 окт — Sputnik. Министерство обороны и Комитет солдатских матерей продолжают проверку воинских частей на предмет выявления фактов неуставных отношений, заявили в оборонном ведомстве.

Минобороны проверяет воинские части, где были факты дедовщины
© Sputnik / Виктор Толочко
Носкевич: в связи с делом Коржича подняты материалы проверок за 6 лет

Дополнительные проверки были начаты в связи с гибелью в "учебке" в Печах рядового Александра Коржича.

"В целях профилактики неуставных отношений, обеспечения безопасности военной службы Минобороны совместно с органами правопорядка, Комитетом солдатских матерей с 16 октября 2017 года проводятся дополнительные мероприятия", — сообщили Sputnik в среду в Минобороны.

По словам военных, идет изучение внутриколлективных отношений среди военнослужащих, проверяется полнота и качество выполнения должностными лицами требований документов по предупреждению правонарушений в войсках.

В оборонном ведомстве отметили, что основное внимание уделяется тем воинским частям, где ранее возбуждались уголовные дела по фактам неуставных отношений.

В Минобороны также в очередной раз заявили, что будут принимать самые жесткие меры к должностным лицам, которые скрывают факты правонарушений в войсках.

Кроме этого, в министерстве отметили, что руководство ведомства будет поддерживать командиров и начальников, "вскрывающих негативные явления и их причины и принимающих своевременные необходимые меры по поддержанию законности и правопорядка до наступления негативных последствий".

Сегодня председатель Следственного комитета генерал-майор юстиции Иван Носкевич заявил о возбуждении новых уголовных дел в рамках расследования дела о гибели солдата-срочника Александра Коржича.

 
Теги: Минск
 
 
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В оборонном ведомстве заявили, что в отношении командиров частей, которые скрыли факты неуставных отношений, будут приниматься жесткие меры.

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