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Октябрь хайпанул: Гомель уже скучает по солнцу и теплу

25.10.2017 18:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Всю прошлую неделю гомельчане то прятали плащи, то доставали их снова. В минувшие выходные, например, воздух прогрелся до 20 градусов, и горожане отказались даже от пиджаков.

Из теплых и сухих дней все постарались выжать максимум пользы. Коммунальщики приостановили подачу тепла в жилфонд, переведя отопление в режим протапливания. Дачники удвоили планы по закладке компоста. Школьники и студенты заполонили парки и скверы ради трогательных селфи на фоне желтых листьев.

Полная картина солнечного Гомеля — в фотоленте Sputnik.

 
Теги: Гомель
 
 
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Октябрь провалил план по осадкам. По крайней мере, в самом южном регионе страны. Позади три недели солнечных дней с парой-тройкой кратковременных дождей.

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