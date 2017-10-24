Октябрь хайпанул: Гомель уже скучает по солнцу и теплу

Всю прошлую неделю гомельчане то прятали плащи, то доставали их снова. В минувшие выходные, например, воздух прогрелся до 20 градусов, и горожане отказались даже от пиджаков.

Из теплых и сухих дней все постарались выжать максимум пользы. Коммунальщики приостановили подачу тепла в жилфонд, переведя отопление в режим протапливания. Дачники удвоили планы по закладке компоста. Школьники и студенты заполонили парки и скверы ради трогательных селфи на фоне желтых листьев.

Полная картина солнечного Гомеля — в фотоленте Sputnik.