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Брестские дорожники получили два подряда на ремонт дорог в Киевской области
25.10.2017 18:52 — Разное | Ежедневник
aleksandriya.co.ua
Брестский дорожно-строительный трест №4 выиграл два тендера по отбору подрядчика на ремонт дорог в Киевской области.
По данным украинской государственной системы электронных торгов
Это не первая победа брестских дорожников в тендере на ремонт украинских дорог. В июле они получили подряд на сумму 30,1 млн гривен (1 млн.127 тыс. долларов) на ремонт дороги в Житомирской области.
Гомельский дорожно-строительный трест №2 пока выиграл только один тендер — в Черкасской области. Но его сумма превосходит совокупный портфель подрядов брестчан. Гомельчане получили заказ на ремонт дороги Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань стоимостью 113,1 млн гривен (4 млн.237 тыс. долларов).
Впрочем, не всем белорусским дорожникам удалось получить выгодный подряд в Украине.
Как подсчитало
Особенно не повезло Гродненскому дорожно-строительному тресту № 6. В июле гродненчане были признаны победителями торгов на ремонт участка дороги Большие Копани — Старая Маячка в Херсонской области. Предложение белорусского треста по цене (40,5 млн гривен или 1 млн.517 тыс. долларов) было признано областной службой автомобильных дорог самым оптимальным. Но в начале сентября херсонская дорожная администрация отменила результаты, сославшись на законодательную норму об «отсутствии дальнейшей потребности в закупке товаров, работ и услуг».
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Брестский дорожно-строительный трест №4 выиграл два тендера по отбору подрядчика на ремонт дорог в Киевской области.
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