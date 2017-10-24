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Отчисленный за нарушение режима «горняк» Лаптев снова вызван в сборную Беларуси

25.10.2017 19:13 — Разное | Ежедневник  
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Отчисленный за нарушение режима «горняк» Лаптев снова вызван в сборную Беларуси

naviny.by

Денис Лаптев, со скандалом отчисленный из сборной Беларуси после матча с Люксембургом, вновь вызван тренером Игорем Криушенко на спарринги с Арменией и Грузией.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал для «Прессболла»  выбор состава на товарищеские матчи с командами Армении и Грузии. В частности, наставник объяснил, почему вновь вызвал на сбор нападающего "Шахтера" Дениса Лаптева, который ранее был отчислен из команды за нарушение режима, и рассказал о причинах отсутствия в ростере вратаря «Нанси» Сергея Черника и защитника «Краснодара» Александра Мартыновича. 

«Надеюсь, Денис сделал правильные выводы, исправился, - отметил главком. -  Я решил дать ему шанс и верю, что он поможет нам в товарищеских матчах. Невызов Черника связан с тем, что хочу дать возможность поиграть Гутору, который хорошо зарекомендовал себя в Украине. Также впервые пригласил Щербицкого, который демонстрирует хорошую игру за БАТЭ в чемпионате Беларуси и Лиге Европы. Отсутствие Мартыновича объясняется тем, что он недавно перенес операцию на голеностопе».

 
 
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Денис Лаптев, со скандалом отчисленный из сборной Беларуси после матча с Люксембургом, вновь вызван тренером Игорем Криушенко на спарринги с Арменией и Грузией.

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