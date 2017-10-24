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Отчисленный за нарушение режима «горняк» Лаптев снова вызван в сборную Беларуси
25.10.2017 19:13 — Разное | Ежедневник
naviny.by
Денис Лаптев, со скандалом отчисленный из сборной Беларуси после матча с Люксембургом, вновь вызван тренером Игорем Криушенко на спарринги с Арменией и Грузией.
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал для
«Надеюсь, Денис сделал правильные выводы, исправился, - отметил главком. - Я решил дать ему шанс и верю, что он поможет нам в товарищеских матчах. Невызов Черника связан с тем, что хочу дать возможность поиграть Гутору, который хорошо зарекомендовал себя в Украине. Также впервые пригласил Щербицкого, который демонстрирует хорошую игру за БАТЭ в чемпионате Беларуси и Лиге Европы. Отсутствие Мартыновича объясняется тем, что он недавно перенес операцию на голеностопе».
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Денис Лаптев, со скандалом отчисленный из сборной Беларуси после матча с Люксембургом, вновь вызван тренером Игорем Криушенко на спарринги с Арменией и Грузией.
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