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Вашингтон пролонгировал «тепличный режим» санкций против девяти компаний Беларуси
25.10.2017 19:42 — Разное | Ежедневник
m.sputnik.by
США продлили на полгода режим смягчения санкций в отношении девяти белорусских компаний еще на полгода.
«Управление по контролю над иностранным активами Министерства финансов США с учетом консультаций и в координации с Государственным департаментом США разрешает совершение сделок с белорусскими предприятиями, подпадающими под санкции согласно указу №13405. Данное разрешение не освобождает заблокированную согласно указу №13405 собственность этих предприятий», - говорится в сообщении американского казначейства.
Впервые санкции в отношении этих предприятий были смягчены в ноябре 2015 года. Американским компаниям тогда разрешили проводить с данными предприятиями транзакции. Потом режим несколько раз продлевался.
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США продлили на полгода режим смягчения санкций в отношении девяти белорусских компаний еще на полгода.
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