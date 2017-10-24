ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вашингтон пролонгировал «тепличный режим» санкций против девяти компаний Беларуси

25.10.2017 19:42 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Вашингтон пролонгировал «тепличный режим» санкций против девяти компаний Беларуси

m.sputnik.by

США продлили на полгода режим смягчения санкций в отношении девяти белорусских компаний еще на полгода.

«Управление по контролю над иностранным активами Министерства финансов США с учетом консультаций и в координации с Государственным департаментом США разрешает совершение сделок с белорусскими предприятиями, подпадающими под санкции согласно указу №13405. Данное разрешение не освобождает заблокированную согласно указу №13405 собственность этих предприятий», -  говорится в сообщении американского казначейства.

Продленный режим будет действовать до 30 апреля 2018 года и касается «Белнефтехима», его о американском представительства, «Белшины», «Гродно Азота», «Гродно Химволокна», «Лакокраски», «Нафтана», «Полоцк-Стекловолокна» и «Белорусского нефтяного торгового дома».

Санкции в отношении Беларуси были введены еще Джорджем Бушем-младшим после президентских выборов в 2006 году, которые США назвали не соответствующими демократическим нормам. Решением Вашингтона гражданам и компаниям США запретили предоставлять финансирование, товары или услуги лицам, попавшим в список, и наоборот.

Впервые санкции в отношении этих предприятий были смягчены в ноябре 2015 года. Американским компаниям тогда разрешили проводить с данными предприятиями транзакции. Потом режим несколько раз продлевался. 

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
США продлили на полгода режим смягчения санкций в отношении девяти белорусских компаний еще на полгода.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Отчисленный за нарушение режима «горняк» Лаптев снова вызван в сборную Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика