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Беларусь создаст в Египте мебельный кластер

25.10.2017 21:47 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь создаст в Египте мебельный кластер

ru.wikipedia.org

Беларусь примет участие в реализации проекта по созданию мебельного кластера в Египте.

Об этом  сообщил  БЕЛТА председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров.

"Египетская сторона прорабатывает вопрос создания мебельного кластера в городе Думьят. По сути, это индустриальный парк, который создается для дальнейшего развития мебельной промышленности в Египте. Они заинтересованы в нашей помощи, потому что наша мебельная отрасль имеет хорошую историю, белорусские мебельные бренды известны за пределами страны. Мы обладаем определенными компетенциями, чтобы помочь им в создании этого мебельного кластера. И нам этот проект тоже интересен, так как это возможность выхода на новый для нас египетский рынок", - сказал Юрий Назаров.

По его словам, цель переговоров - найти взаимовыгодные варианты сотрудничества.

"Мы будем предлагать возможность подготовки в наших учебных заведениях специалистов для египетской мебельной отрасли. Кроме того, можем поставлять в Египет сырье для производства мебели. Мы модернизировали плитное производство и сегодня можем предложить широкий ассортимент плитной продукции. Но специалистам нужно будет отработать вопросы логистики. Сегодня мы наладим контакты и обсудим варианты. Возможно, на первом этапе будем сотрудничать в сфере торговли, поставлять плитную продукцию для производства египетской мебели. А в дальнейшем в Египте может быть организовано совместное производство мебели, которая ориентирована на африканский рынок", - отметил председатель концерна.

Заместитель председателя Палаты производителей продукции деревообработки и мебели Египта Абедльхалим Абдельсалам эль-Ираки заявил, что египетская сторона заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в сфере деревообработки.

"Белорусская продукция действительно очень хорошего качества и может конкурировать на международном рынке", - добавил он. 

 
 
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Беларусь примет участие в реализации проекта по созданию мебельного кластера в Египте.

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