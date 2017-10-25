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«Сила» белорусского паспорта распространяется на 71 государство

25.10.2017 23:49 — Разное | Ежедневник  
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«Сила» белорусского паспорта распространяется на 71 государство

thenanfang.com

В ежегодно обновляемом рейтинге «самых сильных паспортов» (Individual Passport Power Rank) Беларусь поделила места с Казахстаном, Оманом и Науру. Наш паспорт дает право безвизового посещения 71 страны.

В итоге Беларусь заняла 109-е место. Из 71 стран наши граждане в 39 могут попасть без визы, в 32 – с оформлением визы по прибытию.  

В 2017 году единоличным лидером рейтинга стал Сингапур. С паспортом этой страны можно посетить без визы или получить ее по прибытии 159 стран мира. Второе место у Германии (158), третье и четвертое поделили Швеция и Южная Корея (по 157).  

Самый слабый паспорт у Афганистана (22). В этой группе страны также Ирак и Пакистан (по 26 стран) и Сирия (29).

На пространстве бывшего СССР больше всего стран (по 149) могут без виз посетить жители Литвы и Латвии. Далее следуют  граждане Эстонии (148), Украины (120), России (108), Грузии и Молдовы (по 105).

Слабее, чем у белорусов,  паспорта у жителей Азербайджана (64), Армении (59), Кыргызстана (58), Таджикистана и Узбекистана (по 54) и Туркменистана (48).



 
 
 
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В ежегодно обновляемом рейтинге «самых сильных паспортов» (Individual Passport Power Rank) Беларусь поделила места с Казахстаном, Оманом и Науру. Наш паспорт дает право...

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