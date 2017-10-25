|
«Сила» белорусского паспорта распространяется на 71 государство
25.10.2017 23:49 — Разное | Ежедневник
thenanfang.com
В ежегодно обновляемом рейтинге «самых сильных паспортов» (Individual Passport Power Rank) Беларусь поделила места с Казахстаном, Оманом и Науру. Наш паспорт дает право безвизового посещения 71 страны.
В итоге Беларусь заняла
В 2017 году единоличным лидером рейтинга стал Сингапур. С паспортом этой страны можно посетить без визы или получить ее по прибытии 159 стран мира. Второе место у Германии (158), третье и четвертое поделили Швеция и Южная Корея (по 157).
Самый слабый паспорт у Афганистана (22). В этой группе страны также Ирак и Пакистан (по 26 стран) и Сирия (29).
На пространстве бывшего СССР больше всего стран (по 149) могут без виз посетить жители Литвы и Латвии. Далее следуют граждане Эстонии (148), Украины (120), России (108), Грузии и Молдовы (по 105).
Слабее, чем у белорусов, паспорта у жителей Азербайджана (64), Армении (59), Кыргызстана (58), Таджикистана и Узбекистана (по 54) и Туркменистана (48).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ежегодно обновляемом рейтинге «самых сильных паспортов» (Individual Passport Power Rank) Беларусь поделила места с Казахстаном, Оманом и Науру. Наш паспорт дает право...
|
Архив (Разное)
Комментарии