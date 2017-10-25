Бензин в Беларуси подорожал на 2 копейки



2018god.com

С 26 октября 2017 года на белорусских АЗС изменились цены на бензин. Бензин подорожал на 2 копейки.

Об этом сообщается на официальном сайте концерна «Белнефтехим» .

«В связи с ростом стоимости нефти и необходимостью выравнивания розничных цен на нефтепродукты в Беларуси со стоимостью автомобильного топлива в сопредельных странах, прежде всего в соседних регионах Российской Федерации, розничная цена на автомобильный бензин с 26 октября 2017 года на АЗС республики увеличивается в среднем на 1,7 процента, или на 2 копейки», - говорится в сообщении.

В частности, стоимость бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 19 копеек, АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 27 копеек, АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 48 копеек.

Отмечается, что цена автомобильного топлива на АЗС Беларуси по-прежнему остается самой низкой в Европе.