В Беларуси подорожало топливо

Стоимость автомобильного топлива 26 октября увеличилось на 2 копейки.

«Белнефтехим» установил следующие цены на бензин марки АИ-92 – 1,19 рубля, АИ-95 – 1,27 рубля, АИ-98 – 1,38 рубля за 1 литр.

В концерне отмечают, что подорожание произошло в связи с повышением мировых цен на нефть. Кроме того, там уверены, что розничные цены на нефтепродукты в Беларуси должны сравняться с показателями соседних государств.

В Беларуси с 2015 по 2017 годы цены на топливо оставались неизменными.

Последнее, шестое, подорожание произошло 6 мая 2017 года . Это было уже шестое повышение стоимости с начала 2017 года. Тогда розничные цены на автомобильное топливо составили: АИ-92-К5 — 1,17 рубля за литр, АИ-95-К5 — 1,25 рубля, ДТ-К5 — 1,29 рубля.

Ранее цены повышались на одну копейку 11 и 18 марта, а также трижды в апреле - 1, 8 и 15 числа. До этого государство сдерживало рост цен на топливо на протяжении почти двух лет (последний раз до 2017 года автомобильное топливо дорожало в Беларуси 13 января 2015 года).

С начала 2017 года цены стали повышаться с шагом на одну копейку, и на данный момент общий размер повышения составил около 5%.

Стоимость газа и дизельного топлива на белорусских АЗС не изменилась.