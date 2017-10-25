|
В Беларуси подорожало топливо
Стоимость автомобильного топлива 26 октября увеличилось на 2 копейки.
«Белнефтехим» установил следующие цены на бензин марки АИ-92 – 1,19 рубля, АИ-95 – 1,27 рубля, АИ-98 – 1,38 рубля за 1 литр.
В концерне отмечают, что подорожание произошло в связи с повышением мировых цен на нефть. Кроме того, там уверены, что розничные цены на нефтепродукты в Беларуси должны сравняться с показателями соседних государств.
В Беларуси с 2015 по 2017 годы цены на топливо оставались неизменными.
Последнее, шестое, подорожание
Ранее цены повышались на одну копейку 11 и 18 марта, а также трижды в апреле - 1, 8 и 15 числа. До этого государство сдерживало рост цен на топливо на протяжении почти двух лет (последний раз до 2017 года автомобильное топливо
С начала 2017 года цены стали повышаться с шагом на одну копейку, и на данный момент общий размер повышения составил около 5%.
Стоимость газа и дизельного топлива на белорусских АЗС не изменилась.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость автомобильного топлива 26 октября увеличилось на 2 копейки. «Белнефтехим» установил следующие цены на бензин марки АИ-92 – 1,19 рубля, АИ-95 – 1,27 рубля, АИ-98 –...
|
Архив (Разное)
Комментарии