Кагарлицкий: наше общество стало более мещанским

Грядущий 100-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции является безусловным поводом поговорить об актуальности "левых" идей, о наличии запроса на социальную справедливость и построение более гармоничного общества. Гость радио Sputnik Беларусь, российский политолог, публицист Борис Кагарлицкий считает, что общество испытывает потребность в "левых" идеях, но сами "левые" сегодня не способны удовлетворить эту потребность.

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Могилев последнего русского царя – лонгрид на sputnik.by" title="Без Матильды и Распутина: каким запомнил Могилев последнего русского царя – лонгрид на sputnik.by" class=""> © Sputnik/ Без Матильды и Распутина: каким запомнил Могилев последнего русского царя

"Современные "левые" не разобрались с некоторыми очень серьезными вопросами, люди могут повторять лозунги Великой российской революции, 20-х —30-х годов, но тогда это были лозунги "мейнстрима" — язык, на котором люди реально говорили, и это был язык огромных масс людей. Сейчас это язык очень узкой прослойки общества, язык маргиналов, язык субкультуры. То есть если я сейчас выйду и буду говорить о классовых интересах пролетариата, то среднестатистический рабочий не будет меня слушать", — считает Кагарлицкий.

По мнению политолога, общество сегодня способно воспринимать только социально узкие темы, касающиеся зарплат, детских садов и других бытовых ситуаций.

Фрагмент беседы с политологом Борисом Кагарлицким слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.