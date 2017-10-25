Гидромет о погоде 26 октября: мокрый снег сменится дождем

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Плохая погода ожидается в Беларуси в четверг – местами по стране еще пройдет мокрый снег, который сменится дождем, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Первый снег выпал в республике накануне вечером: в связи с неблагоприятными погодными условиями в стране был объявлен оранжевый уровень опасности.

"Будет облачно с прояснениями, на большей части территории Беларуси пройдет дождь, в первой половине дня по востоку страны – с мокрым снегом", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что местами на дорогах будет отмечаться слабая гололедица и туман.

По информации синоптиков, максимальная температура воздуха днем в четверг составит от +6 до +12°C, по востоку Беларуси – только +3..+5°C.

В Минске днем временами пройдут дожди, а во второй половине дня температура поднимется до +8°C.