ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Когда работа в радость: сотрудник аэропорта танцует пассажирам

26.10.2017 09:34 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Находясь в самолете, следующим рейсом из Нью-Йорка в Нэшвилл, музыкант Терри МакБрайд заметил рабочего аэропорта, который танцевал прямо на взлетной полосе. Как отметил музыкант, это стало не только способом самовыражения, но и вызвало улыбку на лицах пассажиров, а также уменьшило стресс от грядущего полета.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рабочий аэропорта станцевал зажигательный танец для пассажиров рейса Нью-Йорк - Нэшвилл.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Двухчасовое музыкальное шоу с визуальными эффектами от Lords of the sound прозвучит в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика