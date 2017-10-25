Находясь в самолете, следующим рейсом из Нью-Йорка в Нэшвилл, музыкант Терри МакБрайд заметил рабочего аэропорта, который танцевал прямо на взлетной полосе. Как отметил музыкант, это стало не только способом самовыражения, но и вызвало улыбку на лицах пассажиров, а также уменьшило стресс от грядущего полета.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Когда работа в радость: сотрудник аэропорта танцует пассажирам Рабочий аэропорта станцевал зажигательный танец для пассажиров рейса Нью-Йорк - Нэшвилл.