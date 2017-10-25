Соцсети о первом снеге: с предыдущего снегопада прошло всего 167 дней

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Первый снег выпал в столице Беларуси накануне вечером, и пользователи соцсетей моментально сделали из этого тренд.

Однако в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды сообщили , что уже к вечеру погода испортится. Днем в Минске обещают до +8°C.

Жители столицы и других городов Беларуси по-разному отреагировали на первый снег в конце октября.

Кто-то не очень доволен, что зима так рано дала о себе знать.

В Минске, кстати, снег выпал

И хоть я его и люблю, все равно слишком рано как-то — пяточка|ОБНЯЛА АРСА (@Debil_Tanya) October 25, 2017

​А кто-то до сих пор не хочет верить, что лето закончилось.

Шел 86 день августа, идет снег, пошли подозрения, что лето закончилось. — молодящий поцелуй (@molokiss) October 25, 2017

​Кто-то в саркастичной форме "первым" сообщает, что выпал первый снег.

Смотрю, никто ещё не фоткал снег. Пожалуй, буду первым pic.twitter.com/Hp8AQ4PhT4 — Инжинер-экстрасенс (@vitali_by) October 26, 2017

​Многие рады тому, что "зима близко", и уже готовы наряжать елку.

У нас выпал снег и у меня автоматически включился режим новогоднего настроения. Достаём ёлочные игрушки и гирлянды, ребят — КУКЛА БАРБИ (@religiousslut) October 26, 2017

​Некоторые подсчитали, что белорусы жили без снега менее полугода.

Кстати, с предыдущего снегопада — 11 мая — прошло всего 167 дней или чуть более 5 месяцев — Denis Blisch (@blisch) October 25, 2017

​По прогнозам европейских специалистов, будущая зима будет самой холодной за последние сто лет. А потепления можно будет ждать только к апрелю. Однако белорусам не привыкать, в текущем году последний раз снег выпал в начале мая, тогда синоптики констатировали аномально холодную погоду на майские праздники.