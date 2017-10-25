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Соцсети о первом снеге: с предыдущего снегопада прошло всего 167 дней

26.10.2017 09:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 окт — Sputnik. Первый снег выпал в столице Беларуси накануне вечером, и пользователи соцсетей моментально сделали из этого тренд.

Однако в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды сообщили, что уже к вечеру погода испортится. Днем в Минске обещают до +8°C.

Жители столицы и других городов Беларуси по-разному отреагировали на первый снег в конце октября.

Кто-то не очень доволен, что зима так рано дала о себе знать.

​А кто-то до сих пор не хочет верить, что лето закончилось.

​Кто-то в саркастичной форме "первым" сообщает, что выпал первый снег.

​Многие рады тому, что "зима близко", и уже готовы наряжать елку.

​Некоторые подсчитали, что белорусы жили без снега менее полугода.

​По прогнозам европейских специалистов, будущая зима будет самой холодной за последние сто лет. А потепления можно будет ждать только к апрелю. Однако белорусам не привыкать, в текущем году последний раз снег выпал в начале мая, тогда синоптики констатировали аномально холодную погоду на майские праздники.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным Гидромета, выпавший снег уже к вечеру превратится в лужи, по республике пройдут дожди.

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