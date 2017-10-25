МИНСК, 26 окт — Sputnik. США намерены поднять вопрос о прошедших в сентябре белорусско-российских учениях "Запад-2017" на заседании совета Россия — НАТО в Брюсселе.



© Sputnik / Виктор Толочко Лавров: идеологическая атака в связи с учениями "Запад" продолжается

Плановое заседание совета на уровне послов пройдет в штаб-квартире НАТО в четверг. Совет Россия — НАТО собирался в 2017 году уже дважды — 30 марта и 13 июля. Заседания неоднократно проходили без фиксированной повестки. На этот раз стороны также не объявляли список тем, которые планируется поднять, но, по информации СМИ, стороны опять продолжат обсуждать проводимые Россией и альянсом военные учения, а также ситуацию в Афганистане.

"Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон на заседании СРН 26 октября собирается поднять вопрос о прошедших военных учениях "Запад-2017", — сообщили СМИ.

Постпред Хатчисон, по информации СМИ, полагает, что Россия на прошедших в Беларуси учениях задействовала гораздо больший контингент, чем было официально заявлено. Эксперты также не исключают того, что в Брюсселе американская сторона может поднять вопрос и о том, что часть российского контингента, который принимал участие в военных учениях, осталась в Беларуси.

Никого нет

Накануне оборонное ведомство Беларуси в очередной раз опровергло информацию о том, что российские военные остались в стране после учений. СМИ сообщили о 5 тысячах российских военных.

"Как уже неоднократно заявлялось, весь российский контингент, принимавший участие в ССУ "Запад-2017", покинул территорию Беларуси в сентябре этого года", – заявили в Минобороны.

Там также отметили, что после окончания учений Беларусь инспектировали военные Литвы, Украины и Словакии и российского контингента в воинских частях Вооруженных сил Беларуси не обнаружили.

Официальные цифры

Учения ВС РБ и РФ "Запад-2017" прошли с 14 по 20 сентября на шести белорусских полигонах и на трех полигонах в России. В них были задействованы около 12,7 тысячи военных, 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц боевой техники, в том числе 250 танков.

Согласно Венскому документу ОБСЕ от 2011 года, сухопутные учения подлежат международному наблюдению, если в них участвует более 13 тысяч человек. По нормам этого документа РФ и РБ могли не проводить полноценную международную инспекцию этих маневров. Но Минск и Москва заявили о прозрачности учений, и в Беларуси за ними наблюдало более 80 военных из разных стран, в том числе членов НАТО.