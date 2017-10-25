﻿ Совет РФ-НАТО в Брюсселе обсудит учения "Запад-2017". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Совет РФ-НАТО в Брюсселе обсудит учения "Запад-2017"

26.10.2017 09:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 окт — Sputnik. США намерены поднять вопрос о прошедших в сентябре белорусско-российских учениях "Запад-2017" на заседании совета Россия — НАТО в Брюсселе.

Совет РФ-НАТО в Брюсселе обсудит учения "Запад-2017"
© Sputnik / Виктор Толочко
Лавров: идеологическая атака в связи с учениями "Запад" продолжается

Плановое заседание совета на уровне послов пройдет в штаб-квартире НАТО в четверг. Совет Россия — НАТО собирался в 2017 году уже дважды — 30 марта и 13 июля. Заседания неоднократно проходили без фиксированной повестки. На этот раз стороны также не объявляли список тем, которые планируется поднять, но, по информации СМИ, стороны опять продолжат обсуждать проводимые Россией и альянсом военные учения, а также ситуацию в Афганистане.

"Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон на заседании СРН 26 октября собирается поднять вопрос о прошедших военных учениях "Запад-2017", — сообщили СМИ.

Постпред Хатчисон, по информации СМИ, полагает, что Россия на прошедших в Беларуси учениях задействовала гораздо больший контингент, чем было официально заявлено. Эксперты также не исключают того, что в Брюсселе американская сторона может поднять вопрос и о том, что часть российского контингента, который принимал участие в военных учениях, осталась в Беларуси.

Никого нет

Накануне оборонное ведомство Беларуси в очередной раз опровергло информацию о том, что российские военные остались в стране после учений. СМИ сообщили о 5 тысячах российских военных.

"Как уже неоднократно заявлялось, весь российский контингент, принимавший участие в ССУ "Запад-2017", покинул территорию Беларуси в сентябре этого года", – заявили в Минобороны.

Там также отметили, что после окончания учений Беларусь инспектировали военные Литвы, Украины и Словакии и российского контингента в воинских частях Вооруженных сил Беларуси не обнаружили.

Официальные цифры

Учения ВС РБ и РФ "Запад-2017" прошли с 14 по 20 сентября на шести белорусских полигонах и на трех полигонах в России. В них были задействованы около 12,7 тысячи военных, 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц боевой техники, в том числе 250 танков.

Согласно Венскому документу ОБСЕ от 2011 года, сухопутные учения подлежат международному наблюдению, если в них участвует более 13 тысяч человек. По нормам этого документа РФ и РБ могли не проводить полноценную международную инспекцию этих маневров. Но Минск и Москва заявили о прозрачности учений, и в Беларуси за ними наблюдало более 80 военных из разных стран, в том числе членов НАТО.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске в очередной раз опровергли информацию о том, что в Беларуси после сентябрьских маневров остались российские военные.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Когда работа в радость: сотрудник аэропорта танцует пассажирам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика