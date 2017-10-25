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Любимое оружие США больше не ищут

26.10.2017 10:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Россия, воспользовавшись правом вето, заблокировала в Совбезе ООН резолюцию о продлении мандата совместной миссии Организации Объединенных Наций и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химической атаки в Хан-Шейхуне (Сирия) в апреле текущего года.

Мандат действует до 17 ноября, и, если к этому времени будет найден консенсус, Совбез может вновь рассмотреть данный вопрос и продлить мандат.

Напомню, что многие эксперты высказывали обоснованные сомнения в том, что химическая атака в Хан-Шейхуне имела место в действительности. Слишком многие факты указывали на инсценировку (впрочем, с реальными жертвами). "Спасатели" и средствами защиты пренебрегали, и "помощь" жертвам оказывали неквалифицированно и непонятно от чего. Да и засветившиеся ранее боевики активно изображали из себя медиков.

Мало, однако, заподозрить подвох. Его надо доказать. Собственно для этого и был создан Совместный механизм расследования ООН и ОЗХО. Но, как это часто бывает нынче, следователи с работой не справились. Скорее всего и не пытались справляться. Запад ведь принял политическое решение еще до начала расследования – виновен Асад. Именно к такому выводу расследование и должно было прийти.

Первые инциденты с химическим оружием начали происходить в Сирии в 2011 году. Тогда его применяли и боевики, и правительственные войска. По крайней мере, такова официальная версия, которую никто не оспаривает.

В 2012 году, после очередного кризиса, Дамаск признал, что химическое оружие у него есть, но применение отрицал. В результате Совбез ООН принял резолюцию № 2118, которая обязала Сирию расстаться с химическим оружием. Вывоз оружия с территории Сирии должна была обеспечить Россия, а его ликвидацию проводили США.

В 2014 году было заявлено, что с территории Сирии вывезено все химическое оружие, а в январе 2016 года ОЗХО сообщила, что последние контейнеры сирийского химоружия уничтожены в Техасе.

Тем не менее, обвинители Сирии не угомонились. Как только в руках у сирийского правительства не осталось химоружия, боевики стали применять его без стеснения, перекладывая в каждом случае ответственность на Асада. США и их союзники делали вид, что верят. Ведь это было так удобно – каждый раз можно было рисовать образ "тирана-Асада", безжалостно уничтожающего собственный народ, а заодно и на Россию тень бросить. Это же она контролировала вывоз оружия.

По мере успехов российской коалиции в борьбе с исламистами становилось понятно, что "химические провокации" против Асада не дадут достаточный повод для прямой интервенции Запада, и вопрос компрометации России вышел на первый план. Москва должна выглядеть в глазах мирового сообщества пособницей "химических террористов".

Ради этого Вашингтон, Лондон и Париж с союзниками отказались поддержать российское требование, чтобы до принятия решения о продлении мандата миссия отчиталась о проделанной работе. И все желающие могли бы оценить добросовестность работы миссии и доказательность ее выводов.

Но партнеры, как в анекдоте, решили, что джентльменам надо верить на слово. Когда же Россия отказалась забегать вперед паровоза, США и Великобритания начали лицемерно вздыхать и выражать надежду на изменение позиции Москвы.

Традиционная международная политика базируется на искусстве компромисса, когда каждая сторона идет на определенные уступки. США, однако, давно считают, что уступать должны только им, а они нет. В таком варианте договоренности невозможны, возможен только диктат.

Но Вашингтон уже давно недостаточно силен для того, чтобы всем диктовать свою волю. В результате возникают тупиковые ситуации, подобные той, что сложилась в Совбезе ООН.

Казалось бы, американская позиция беспроигрышна. Уступит Москва – и Асада обвинят в химической атаке. Не уступит – Россию обвинят в том, что мешает расследованию. Однако наглость и алогичность американских действий, несущих угрозу коллективной безопасности, в том числе и безопасности их собственных союзников, уже привели к тому, что США не только перестали верить – их перестали бояться, поскольку даже безоговорочное подчинение не гарантирует от эксцессов, вроде свержения Мубарака в Египте и попытки убить Эрдогана в Турции.

Вся политическая конфигурация на Ближнем Востоке существенно изменилась за последние два года именно потому, что даже наиболее верные американские союзники (Саудовская Аравия и Израиль) начинают сближаться с Россией, которую Вашингтон определил как своего главного врага.

В поддержке Москвы государства Ближнего Востока видят защиту от непредсказуемого американского гегемонизма.

 
 
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Колумнист Sputnik Ростислав Ищенко об праве вето, мандате ООН, тиране Асаде и изменении политической конфигурации на Ближнем Востоке.

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