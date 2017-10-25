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Все возрасты покорны: 94-летняя американка прыгнула с парашютом

26.10.2017 10:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Жительница американского штата Пенсильвания Эйла Кембелл впервые прыгнула с парашютом — такой подарок ей сделали дети к 94-летию.

"Я такая старая, что думала — не выживу после такого полета. Но я это сделала!" — заявила Кембелл.

Женщина совершила прыжок совместно с инструктором с высоты 3 тысячи метров.

 
 
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Жительница Пенсильвании отметила свой день рождения, прыгнув с парашютом.

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