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Все возрасты покорны: 94-летняя американка прыгнула с парашютом
26.10.2017 10:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Жительница американского штата Пенсильвания Эйла Кембелл впервые прыгнула с парашютом — такой подарок ей сделали дети к 94-летию.
"Я такая старая, что думала — не выживу после такого полета. Но я это сделала!" — заявила Кембелл.
Женщина совершила прыжок совместно с инструктором с высоты 3 тысячи метров.
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Жительница Пенсильвании отметила свой день рождения, прыгнув с парашютом.
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