Все возрасты покорны: 94-летняя американка прыгнула с парашютом

Жительница американского штата Пенсильвания Эйла Кембелл впервые прыгнула с парашютом — такой подарок ей сделали дети к 94-летию.

"Я такая старая, что думала — не выживу после такого полета. Но я это сделала!" — заявила Кембелл.

Женщина совершила прыжок совместно с инструктором с высоты 3 тысячи метров.