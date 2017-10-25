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Более половины американцев не доверяют своим СМИ
26.10.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт — Sputnik. Значительная часть жителей США не доверяют американским телеканалам и изданиям, показал опрос, который был проведен в рамках проекта
Респондентов просили ответить на вопрос, объективны ли американские СМИ, или они находятся под влиянием властей и крупного бизнеса. Более половины опрошенных — 59 процентов — считают, что СМИ выражают не свое мнение, а политиков и предпринимателей. По сравнению с 2015 годом доля американцев, придерживающихся такой позиции, выросла на шесть процентов. Чуть более четверти опрошенных назвали прессу "в целом беспристрастной".
© Sputnik/
Опрос Sputnik.Мнения о доверии американцев СМИ США
Не доверяют масс-медиа в основном республиканцы (78 процентов) и сторонники Дональда Трампа, в то время как среди демократов в беспристрастности СМИ сомневаются чуть менее половины.
В объективности СМИ убеждены в основном жители западных штатов и, как правило, люди с высоким уровнем образования. Ангажированной прессу считают подавляющее большинство протестантов и атеистов, среди католиков такого мнения придерживаются менее половины.
Три четверти жителей США с доходом чуть выше среднего не склонны верить медиа. При этом американцы с еще более высоким достатком считают СМИ объективными.
Опрос в 2017 году был проведен компанией Ifop с 20 по 27 сентября в США. В опросе приняли участие 802 респондента в возрасте старше 18 лет. Опрос в 2015 году был проведен агентством ICM Research с 1 по 4 мая. Выборка в США составила 2 047 респондентов. В обоих опросах она репрезентирует население по полу, возрасту и географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.
Справка о проекте Sputnik.Мнения.
Международный проект по изучению общественного мнения стартовал в январе 2015 года. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, Ifop и forsa. В рамках проекта Sputnik.Мнения регулярно проводятся опросы общественного мнения в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам.
*по данным Liveinternet.ru за сентябрь-октябрь 2017 года.
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Данные соцопроса показывают, что не доверяют масс-медиа в основном республиканцы, в то время как среди демократов в беспристрастности СМИ сомневаются чуть менее...
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