Ливянт: как можно, не читая, подписать Кодекс об образовании?! /

Новая версия Кодекса об образовании нуждается в более широком общественном обсуждении с привлечением родителей учащихся, отметил известный белорусский педагог и репетитор Евгений Ливянт в беседе на радио Sputnik Беларусь.

Собеседник Sputnik процитировал заявление пресс-секретаря Министерства образования о том, что гимназии в Беларуси закрываться не будут, но в них будут отменены экзамены после 4-го класса.



© Sputnik/ Виктор Толочко Гимназии и лицеи в Беларуси останутся, но экзамены в них могут отменить

"Внимательно читаем действующий Кодекс об образовании, статья 159 пункт 4. "Прием лиц для получения базового образования, среднего образования в гимназиях, гимназиях-интернатах, гимназиях — колледжах искусств осуществляется по конкурсу на основании вступительных испытаний". Это законодательно прописано. Если мы смотрим новую редакцию Кодекса, которая еще не принята, но которая прошла обсуждение и согласование, так там статья 159 пункт 4 не изменялась", — говорит Ливянт.

Также сомнения вызывает и оставшаяся без изменений статья 156 пункт 7 Кодекса, в которой прописано, что с 5-го по 11-й класс в гимназиях обучение отдельных предметов осуществляется на повышенном уровне.

"Что нам вчера сказали? Цитирую: "Минобразования отмечает, что от обычных школ гимназии будут отличаться программой после 9-го класса". Внимание, вопрос! Если это не злоупотребление служебным положением, то что это?" — интересуется Ливянт.

По словам репетитора, без внесения изменений в Кодекс об образовании нельзя отменить экзамены в гимназии и нельзя выровнять обучение в школах и гимназиях.

"Я вполне допускаю, что Кодекс об образовании можно, не читая, подписать. Но это проблема нашей законодательной власти, которая позволяет, чтобы так бесцеремонно с ней обращались. На мой взгляд, то, что вчера произошло, это классическое злоупотребление служебным положением и игнорирование законодательной власти со стороны исполнительной", — резюмирует Ливянт.

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Полную версию беседы с известным белорусским педагогом и репетитором Евгением Ливянтом слушайте на радио Sputnik Беларусь.