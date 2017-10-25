Список получателей субсидий на ЖКУ расширят

Субсидии на ЖКУ будут выделять по выявительному принципу.

По словам замминистра ЖКХ Геннадия Трубило, расширение перечня получателей безналичных жилищных субсидий может произойти за счет включения в него социально уязвимых категорий граждан, сведения о доходах которых имеются в информационных ресурсах Минтруда и соцзащиты.

В группу таких граждан могут войти молодые семьи, имеющие детей до 3 лет; граждане, ухаживающие за ребенком-инвалидом до 18 лет и получающие пособие по уходу; те, кто получает пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Минжилкомхоз предлагает сделать помощь государства в оплате жилищно-коммунальных услуг предлагают сделать более адресной, т. е. доля обязательного платежа будет меняться и зависеть от среднедушевого дохода семьи. Процент будет зависеть от дохода семьи: чем меньше доход семьи, тем ниже для нее доля расходов на жилищно-коммунальные услуги.

Субсидии будут рассчитываться на основании среднедушевого дохода. Первые суммы безналичных жилищных субсидий появились в извещениях в октябре 2016 года. За последний квартал прошлого года ими воспользовались 2 385 домовладельцев на общую сумму Br35 тыс. В первом полугодии 2017-го помощь в оплате ЖКУ получили уже около 14 тыс. домохозяйств более чем на Br426 тыс.

Президент в ходе республиканского семинара «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны» заявил, что «ни один человек, ни одна семья, которые не имеют возможности оплатить ЖКУ, не должны оставаться без помощи государства».