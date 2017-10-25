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Список получателей субсидий на ЖКУ расширят

26.10.2017 12:03 — Разное | БДГ  
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Субсидии на ЖКУ будут выделять по выявительному принципу.

По словам замминистра ЖКХ Геннадия Трубило, расширение перечня получателей безналичных жилищных субсидий может произойти за счет включения в него социально уязвимых категорий граждан, сведения о доходах которых имеются в информационных ресурсах Минтруда и соцзащиты.

В группу таких граждан могут войти молодые семьи, имеющие детей до 3 лет; граждане, ухаживающие за ребенком-инвалидом до 18 лет и получающие пособие по уходу; те, кто получает пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Минжилкомхоз предлагает сделать помощь государства в оплате жилищно-коммунальных услуг предлагают сделать более адресной, т. е. доля обязательного платежа будет меняться и зависеть от среднедушевого дохода семьи. Процент будет зависеть от дохода семьи: чем меньше доход семьи, тем ниже для нее доля расходов на жилищно-коммунальные услуги.

Субсидии будут рассчитываться на основании среднедушевого дохода. Первые суммы безналичных жилищных субсидий появились в извещениях в октябре 2016 года. За последний квартал прошлого года ими воспользовались 2 385 домовладельцев на общую сумму Br35 тыс. В первом полугодии 2017-го помощь в оплате ЖКУ получили уже около 14 тыс. домохозяйств более чем на Br426 тыс.

Президент в ходе республиканского семинара «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны» заявил, что «ни один человек, ни одна семья, которые не имеют возможности оплатить ЖКУ, не должны оставаться без помощи государства».

 
 
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Субсидии на ЖКУ будут выделять по выявительному принципу.

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