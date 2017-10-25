Минобороны начало проверки частей, где были факты дедовщины

Ведомство 25 октября объявило , что проверки проводятся с целью выявления и профилактики нарушений уставных правил взаимоотношений, а также для того, чтобы обезопасить прохождение военной службы.

Изучение отношений внутри коллектива военнослужащих проводят сотрудники Минобороны и правоохранители совместно с Комитетом солдатских матерей. В первую очередь проверяются те подразделения, в которых уже были случаи дедовщины и возбуждались уголовные дела.

Ведомство заявляют, что в отношении командиров частей, скрывших факты неуставных отношений, будут приниматься жесткие меры.

В то же время, в Минобороны отметили, что руководство ведомства будет поддерживать командиров и начальников, вскрывающих «негативные явления и их причины и принимающих своевременные необходимые меры по поддержанию законности и правопорядка до наступления негативных последствий».

Вышеупомянутые меры принимаются в связи с делом Александра Коржича, который погиб в Печах.

Напомним, 3 октября в воинской части в Печах под Борисовом был найден повешенным 21-летний рядовой Александр Коржич. Солдата нашли в подвале здания воинской части повешенным. По словам следователей, на его голову была натянута майка, а ноги связаны шнурком.

В настоящее время следствие говорит о возможности трех причин смерти: самоубийство, доведение до самоубийства и умышленное убийство. Однако непонятно, зачем человеку, который хочет совершить самоубийство, самому себе связывать ноги.

Дело о его гибели президент Беларуси Александр Лукашенко взял под личный контроль .

18 октября было возбуждено 8 уголовных дел в отношении семи сержантов и старшины роты, в которой служил Коржич, они были заключены под стражу. Позднее стало известно, что задержаны командир роты Коржича и его заместитель. Затем количество уголовных дел увеличилось до 13.