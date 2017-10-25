Певица Рита Дакота стала мамой

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Белорусская певица Рита Дакота (Маргарита Герасимович) в понедельник стала мамой, об этом артистка рассказала в своих социальных сетях только спустя несколько дней.

Рита Дакота родом из Минска, она участвовала в конкурсе "Фабрика звезд 7". Сейчас исполнительница активно работает и пишет песни в России. Талантливая девушка замужем за Владом Соколовским — также участником "Фабрики звезд", экс-солистом группы "БиС".

О том, что молодая пара ждет ребенка, стало известно несколько месяцев назад. Хотя Дакота и приняла решение рожать в Москве, осенью она прилетала в Минск "к маме на ручки" . А уже 23 октября она сама стала матерью.

"Мы оставили себе два денечка посмаковать это счастье втихую внутри семьи, без звонков и фанфар. А сегодня мы решили рассказать об этом всем, кто ждал заветной новости, был мыслями и душой с нами все последнее время", — обратилась певица к своим поклонникам.

У Соколовского и Дакоты на свет появилась девочка, ее решили назвать Мией. Певица не рассказывает о росте и весе дочери, однако поклонники уверены, что Мия родилась крепкой и здоровой.

Супруг певицы уже успел опубликовать на YouTube влог о путешествии в роддом и появлении своего первенца.

За полдня видео набрало около 300 тысяч просмотров и множество поздравлений молодой паре.