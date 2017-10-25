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Модернизированные "Полонезы" отстрелялись на полигоне под Гомелем
26.10.2017 12:24 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт – Sputnik. Вооруженные силы Беларуси ожидают поступление в войска новых модернизированных реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Полонез", на полигоне в Гомельской области прошли испытательные стрельбы, сообщили в Минобороны.
В четверг 26 октября на территории Гомельской области в рамках стрельбовых испытаний были успешно проведены боевые пуски модернизированной версии РСЗО.
"Отличные результаты боевой стрельбы подтвердили уникальные возможности этого оружия с новой ракетой повышенной дальности", – заявили Sputnik в четверг в оборонном ведомстве.
Там также отметили, что после проведения модернизации "Полонезы" поражают назначенные объекты в радиусе до 300 километров.
В Минобороны уточнили, что маршрут полета ракеты был рассчитан над безлюдными и малонаселенными районами страны и корректировался на всем его протяжении.
В дальнейшем планируется поступление "Полонезов" на вооружение ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Республики Беларусь, это повысит их возможности по решению широкого спектра огневых задач.
РСЗО "Полонез" является один из самых известных разработок белорусской "оборонки" и соответствует по характеристикам лучшим мировым аналогам.
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РСЗО "Полонез" является одной из самых известных разработок белорусской "оборонки" и соответствует лучшим мировым аналогам.
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