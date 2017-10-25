МИНСК, 26 окт – Sputnik. Вооруженные силы Беларуси ожидают поступление в войска новых модернизированных реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Полонез", на полигоне в Гомельской области прошли испытательные стрельбы, сообщили в Минобороны.

В четверг 26 октября на территории Гомельской области в рамках стрельбовых испытаний были успешно проведены боевые пуски модернизированной версии РСЗО.

"Отличные результаты боевой стрельбы подтвердили уникальные возможности этого оружия с новой ракетой повышенной дальности", – заявили Sputnik в четверг в оборонном ведомстве.

Там также отметили, что после проведения модернизации "Полонезы" поражают назначенные объекты в радиусе до 300 километров.

В Минобороны уточнили, что маршрут полета ракеты был рассчитан над безлюдными и малонаселенными районами страны и корректировался на всем его протяжении.

В дальнейшем планируется поступление "Полонезов" на вооружение ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Республики Беларусь, это повысит их возможности по решению широкого спектра огневых задач.

РСЗО "Полонез" является один из самых известных разработок белорусской "оборонки" и соответствует по характеристикам лучшим мировым аналогам.