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Брутер: у американских СМИ нет задачи быть объективными
26.10.2017 12:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Респондентам в разных штатах США задавали вопрос, объективны ли американские СМИ, или они находятся под влиянием властей и крупного бизнеса. Более половины опрошенных — 59% — считают, что СМИ выражают не свое мнение, а политиков и предпринимателей. Только чуть более 25% опрошенных назвали прессу "в целом беспристрастной".
Политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе на радио Sputnik отметил, что такие результаты опроса — вполне нормальное явление для американских СМИ и общества в целом.
"Это совершенно нормально. Они не то чтобы не доверяют, они понимают, что СМИ в стране, где все продается за деньги, тоже продаются за деньги. Ничего личного, это бизнес. Причем бизнес, связанный с тем, что СМИ являются средствами для ведения дел и дают возможности их хозяевам повышать свое влияние, добиваться своих целей и в конечном итоге влиять на принимаемые решения", — сказал Брутер.
По словам политического эксперта, западные СМИ изначально не отвечают принципу объективности, они отвечают принципу выгодности. В западном обществе все построено на том, чтобы приносить выгоду, и СМИ не являются исключением.
Полную версию беседы с политическим экспертом Владимиром Брутером слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Политолог Владимир Брутер прокомментировал Sputnik результаты опроса общественного мнения, согласно которым почти 60% американцев не доверяют ведущим СМИ своей...
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