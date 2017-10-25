ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брутер: у американских СМИ нет задачи быть объективными

26.10.2017 12:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Опрос, проведенный компанией Ifop в рамках проекта Sputnik.Мнения, показал, что значительная часть жителей США не доверяют американским изданиям и телеканалам.

Респондентам в разных штатах США  задавали вопрос, объективны ли американские СМИ, или они находятся под влиянием властей и крупного бизнеса. Более половины опрошенных — 59% — считают, что СМИ выражают не свое мнение, а политиков и предпринимателей. Только чуть более 25% опрошенных назвали прессу "в целом беспристрастной".

Брутер: у американских СМИ нет задачи быть объективными
© Pixabay
Fake news: 59% американцев не доверяют своим СМИ

Политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер  в беседе на радио Sputnik отметил, что такие результаты опроса — вполне нормальное явление  для американских СМИ и общества в целом.

"Это совершенно нормально. Они не то чтобы не доверяют, они понимают, что СМИ в стране, где все продается за деньги, тоже продаются за деньги. Ничего личного, это бизнес. Причем бизнес, связанный с тем, что СМИ являются средствами для ведения дел и дают возможности их хозяевам повышать свое влияние, добиваться своих целей и в конечном итоге влиять на принимаемые решения", — сказал Брутер.

По словам политического эксперта, западные СМИ изначально не отвечают принципу объективности, они отвечают принципу выгодности. В западном обществе все построено на том, чтобы приносить выгоду, и СМИ не являются исключением.

Полную версию беседы с политическим экспертом Владимиром Брутером слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политолог Владимир Брутер прокомментировал Sputnik результаты опроса общественного мнения, согласно которым почти 60% американцев не доверяют ведущим СМИ своей...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Средняя зарплата в самом богатом районе в сентябре упала на 130 долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика