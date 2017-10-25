Брутер: у американских СМИ нет задачи быть объективными /

Опрос, проведенный компанией Ifop в рамках проекта Sputnik.Мнения , показал, что значительная часть жителей США не доверяют американским изданиям и телеканалам.

Респондентам в разных штатах США задавали вопрос, объективны ли американские СМИ, или они находятся под влиянием властей и крупного бизнеса. Более половины опрошенных — 59% — считают, что СМИ выражают не свое мнение, а политиков и предпринимателей. Только чуть более 25% опрошенных назвали прессу "в целом беспристрастной".

Политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе на радио Sputnik отметил, что такие результаты опроса — вполне нормальное явление для американских СМИ и общества в целом.

"Это совершенно нормально. Они не то чтобы не доверяют, они понимают, что СМИ в стране, где все продается за деньги, тоже продаются за деньги. Ничего личного, это бизнес. Причем бизнес, связанный с тем, что СМИ являются средствами для ведения дел и дают возможности их хозяевам повышать свое влияние, добиваться своих целей и в конечном итоге влиять на принимаемые решения", — сказал Брутер.

По словам политического эксперта, западные СМИ изначально не отвечают принципу объективности, они отвечают принципу выгодности. В западном обществе все построено на том, чтобы приносить выгоду, и СМИ не являются исключением.

Полную версию беседы с политическим экспертом Владимиром Брутером слушайте на радио Sputnik Беларусь.