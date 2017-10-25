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Центр кибербезопасности начнет работать в Беларуси в 2018 году

26.10.2017 12:59 — Разное | Ежедневник  
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Центр кибербезопасности начнет работать в Беларуси в 2018 году

Центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам в кредитно-финансовой сфере начнет работу в 2018 году.

"Мы сейчас создаем подразделение, которое занимается кибербезопасностью, находимся на первом этапе: определили направления деятельности, сейчас создана комиссия с участием банков, которые наиболее прогрессивны в этой части, и всех заинтересованных служб Нацбанка. Планируется, что это подразделение (Центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам в кредитно-финансовой сфере. - Прим. БЕЛТА) будет запущено в 2018 году", - сообщил первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Тарас Надольный.

При этом первый заместитель председателя правления Нацбанка отметил, что работа по созданию подобного подразделения только началась.

"Поэтому конкретные даты запуска не хотелось бы называть", - добавил он.

 
 
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Центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам в кредитно-финансовой сфере начнет работу в 2018 году.

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