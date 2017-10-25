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Железная леди США: Хиллари Клинтон - 70

26.10.2017 13:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Клинтон родилась 26 октября 1947 года в штате Чикаго. Блистательно окончив школу, по госпрограмме для одаренных учеников училась в Колледже Уэллсли, а затем Йеле. Там она познакомилась со своим мужем, будущим президентом Биллом Клинтоном.

Железная леди США: Хиллари Клинтон - 70
© Sputnik/ Юрий Абрамочкин
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В политику активно пришла Клинтон после завершения президентского срока своего мужа — до этого она была слишком занята ролью первой леди. Интересно, что в таком статусе Хиллари прилетала и в Минск.

Позже Клинтон стала сенатором штата Нью-Йорк, главой Госдепартамента, дважды выдвигалась на пост президента. В первый раз ее опередил на праймериз коллега-демократ Барак Обама, а в прошлом году она проиграла по числу выборщиков Дональду Трампу, хотя и заручилась поддержкой большего числа избирателей.

Помимо политики, Клинтон активно занималась политикой и поддержкой прав женщин. Она написала несколько книг и даже получила премию "Грэмми" за свою речь о равноправии.

Интересные фотографии и факты из жизни Хиллари Клинтон — в фотоленте Sputnik.

 
Теги: Минск
 
 
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