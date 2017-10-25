Около 9 тысяч человек из стран экс-СССР воюют на стороне террористов

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Около девяти тысяч выходцев из стран бывшего СССР воюют в Сирии на стороне запрещенной во многих странах мира террористической группировки "Исламское государство", свидетельствуют данные экспертов Soufan Center .

Экспертная группа проанализировала количество "рекрутов" в армии террористической группировки. По данным Soufan Center, около трети иностранных бойцов ИГИЛ уже вернулись в свои страны после серии поражений группировки в Ираке и Ливии. В скором времени возможно возвращение и других боевиков.

Девять тысяч выходцев из СССР

По подсчетам Soufan Center, на стороне радикальных исламистов сражаются около девяти тысяч выходцев из стран бывшего СССР. Из этого числа около трех с половиной тысяч россиян, более тысячи граждан Таджикистана, свыше полутора тысяч узбеков и выходцы из других стран.

Заявлял о количество боевиков из постсоветских стран и президент России Владимир Путин. В феврале он отмечал, что в свои страны вернулись уже около 10% наемников. Сегодня число вернувшихся может быть и большим.



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После публикации доклада данные прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что методология подсчета и конкретные цифры выглядят сомнительными.

"Я опять же подвергну сомнению эти цифры, которые приводятся. Также хочу напомнить, что на самых разных уровнях отмечалась потенциальная опасность того, что люди, примкнувшие к террористам, будут возвращаться на родину, а именно в Россию. Это представляет опасность, об этом хорошо известно нашим спецслужбам, противодействие этой потенциальной угрозе является одним из приоритетов", — заявил Песков.

Кроме стран экс-СССР, эксперты подсчитали и выходцев из других государств. Например, из Саудовской Аравии к исламистам примкнули 3224 человека, из Иордании — три тысячи. Чуть меньше — из Туниса.

Среди западноевропейских стран по количеству боевиков ИГИЛ первое место занимает Франция — оттуда поехали сражаться на стороне исламистов почти две тысячи человек.

Белорусов никто не считал

Воюющие в Сирии граждане белорусы экспертами Soufan Center не подсчитаны, хотя белорусские власти и сами заявляли о том, что такие есть.

Так, в 2015-м глава Министерства внутренних дел Игорь Шуневич заявлял о том, что порядка десяти белорусов примкнули к рядам "Исламского государства". Ведомство держит ситуацию с наемниками на жестком контроле — тем более, что за участие в боевых действиях на территории другого государства в республике серьезно наказывают .

Как рассказывали Sputnik в белорусском консульстве в Сирии, последний случай выявления белорусского террориста произошел еще в 2015-м .

К слову, в том же году вся страна обсуждала обстоятельства гибели гомельчанина Дениса Васильева – белоруса, предположительно, воевавшего на стороне исламистов и погибшего в окруженном Синджаре. С исламистами Васильев "работал" около двух лет, а в Сирию он попал через Турцию.

Общаясь с журналистами в среду, глава МВД Игорь Шуневич затруднился назвать точное количество белорусов, "взятых на контроль" силовиками по подозрению в сотрудничестве с ИГИЛ. Впрочем, министр заверил: работа в этом направлении ведется.