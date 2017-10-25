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Россию назвали основным поставщиком боевиков "Исламскому государству"

26.10.2017 13:25 — Разное | Ежедневник  
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Россию назвали основным поставщиком боевиков "Исламскому государству"

Консалтинговая компания Soufan Group подсчитала число иностранных наемников в рядах террористической организации «Исламское государство». Выяснилось, что больше всего иностранцев прибывает туда из России.

Подготовленный Soufan Group доклад называется «За пределами халифата: иностранные бойцы и угроза их возвращения». По информации Soufan Group, в ИГ воюют 3417 россиян. На второй строчке Саудовская Аравия - 3224 человека, на третьем месте Иордания - 3 тыс., затем идет Тунис - 2926 человек и Франция - 1910 граждан, пишет РБК.

Также специалисты подсчитали, что в Россию вернулись 400 человек, воевавших за ИГ, в Саудовскую Аравию - 760, в Иорданию - 250, в Тунис - 800 и во Францию - 271.

В марте спецслужбы Великобритании получили доступ к личным делам 22 тыс. иностранных наемников, воюющих на стороне «Исламского государства». Оказалось, что в рядах террористической организации воюют граждане более 50 стран. Свыше 70% из них родом из арабских стран, среди европейцев больше всего граждан Франции, Германии и Великобритании.

 
 
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Консалтинговая компания Soufan Group подсчитала число иностранных наемников в рядах террористической организации «Исламское государство». Выяснилось, что больше...

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