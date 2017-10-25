Кобяков рассказал Forbes об успехах белорусской экономики





Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков в интервью журналу Forbes рассказал об успехах ПВТ и преимуществах инвестирования в экономику Беларуси.

– Как Беларусь справилась с последствиями первого мирового экономического кризиса XXI века?

- Последствия этого кризиса ощущаются до сих пор. Было непросто, главной задачей, стоявшей перед Беларусью, было сохранение прироста ВВП. Страна не пошла по пути массового увольнения работников в связи с сокращением спроса на продукцию отечественных предприятий. В свою очередь, это потребовало значительного вложения государственных средств для поддержки реального сектора экономики. При этом мы были вынуждены сократить капитальные расходы на строительство объектов в социальной сфере. Мы также предпринимали меры по стимулированию экспорта, либерализации условий хозяйственной деятельности, привлечению в страну инвестиций при укреплении устойчивости финансовой системы.

– Какие меры принимаются по удержанию недавно наметившихся позитивных тенденций в экономике страны? В чем заключается экономическая стратегия страны?

- Да, Вы правы – белорусская экономика демонстрирует устойчивую динамику восстановления. Мы делаем упор на развитие малого и среднего бизнеса, ускоренное инновационное развитие, либерализацию экономических отношений и активизацию рыночных институтов. Эти принципы заложены в Программе развития страны до 2020 года. Это своего рода «дорожная карта», четкое следование которой позволит решить главную задачу - обеспечить рост конкурентоспособности экономики и выйти на качественно новый уровень жизни населения.

– Почему ВВП на душу населения в Беларуси почти в полтора раза выше, чем, к примеру, в Сербии, находящейся в центре Европы, или более чем в два раза превышает этот показатель в Украине, знаменитой своими полезными ископаемыми, мягким климатом и выходом к морю?

- Не стоит сравнивать Беларусь со странами, недавно пережившими военно-политические потрясения. Беларусь политически стабильна и проводит ясную внешнеэкономическую политику. Несмотря на ограниченные природные ресурсы, отсутствие выхода к морю, высокую зависимость от процессов, происходящих в мировой экономике, мы делаем ставку на выстраивание нормальных отношений с внешним миром. Мы экспортоориентированная страна, 60% произведенных товаров мы поставляем на экспорт. Поэтому мы попросту «обречены» на международное сотрудничество. Мы двигаемся вперед, совершенствуя технологии как в производстве, так и в управлении. Наш главный ресурс – трудолюбивый и талантливый белорусский народ.

- Как Беларусь смогла стать одним из мировых лидеров ИТ-аутсорсинга?

- Точкой отсчета на пути к лидерству в области ИТ-аутсорсинга стал 2005 год, когда был создан Парк высоких технологий – белорусская «силиконовая долина», для которой характерен превосходный инвестиционный климат. У Беларуси имеется огромный потенциал – все благодаря богатым традициям инженерного и математического высшего образования. Это создает хорошие условия для развития природных талантов. Благодаря этому преференциальному режиму за последние двенадцать лет у нас сформировался мощный ИТ-кластер, объединяющий более 180 компаний, а экспорт компьютерных услуг за это время вырос более чем в 30 раз.

– Каковы основные конкурентные преимущества созданных в Беларуси свободных экономических зон, в том числе индустриального парка «Великий камень»?

- Основным преимуществом белорусских свободных экономических зон, включая индустриальный парк «Великий камень», является особая геополитическая позиция Беларуси: страна граничит с ЕС, а ее членство в Евразийском экономическом союзе гарантирует инвесторам доступ к рынку со 182 миллионами потребителей. Резиденты парка пользуются беспрецедентным пакетом преимуществ. На территории парка действует либерализованное законодательство в отношении права собственности на землю и обмена валюты, регулирования строительных работ, трудовое и таможенное законодательство. Действует принцип одного окна при предоставлении инвесторам комплексных услуг. Более того, стартовый порог инвестиций снижен до 500 тыс. евро. Земля может приобретаться в частную собственность, проектирование и строительство объектов соответствуют международным стандартам. Специальная оговорка о стабилизации защищает резидентов парка от любых изменений в законодательстве, которые могут ухудшить эти условия.

– Западные инвесторы в Беларуси – истории успехов и фиаско.

- В настоящее время более 50% прямых иностранных инвестиций поступают в Беларусь из стран Запада.

В качестве примеров успешно реализованных проектов можно привести проекты литовской группы компаний VMG и компании Arvi, австрийских Kronospan, Velcom, Raiffeisen, немецкой SantaBremor, голландской Coca-Cola, швейцарской StadlerRail. Правило здесь простое: честное и транспарентное ведение дел – залог поддержки государства.

Конечно, существуют и неудачные примеры. За последнее десятилетие на белорусском рынке свернули деятельность около десяти ТНК, входящих в список Forbes2000. Самой частой причиной прекращения бизнеса являлась смена стратегии отдельной компании на фоне спада или снижения экономического роста в мировой и региональной экономиках.