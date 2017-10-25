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Встреча, посвященная XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов
26.10.2017 14:26 — Разное | Sputnik Беларусь
14-22 октября 2017 г. в России, в Сочи под лозунгом: "За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма — уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!" прошел XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
ВФМС этого года стал рекордным по масштабу проведения: для участия в нем со всего мира съехались более 25 тысяч участников, а на площадках фестиваля выступали и глава МИД РФ Сергей Лавров, и известный оратор Ник Вуйчич, и политик Владимир Жириновский, и многие другие видные деятели. Открыл Всемирный фестиваль президент России Владимир Путин. Стенд Беларуси был представлен на площадке Главного медиацентра фестиваля и занимал достаточно большую площадь: здесь гостям предлагали сразу несколько активностей, а также представляли информацию о вузах Беларуси и различную сувенирную продукцию нашей страны.
Подробнее о своих впечатлениях о фестивале расскажут гости форума:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в пятницу, 27 октября, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В пятницу, 27 октября, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится встреча с журналистами участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
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