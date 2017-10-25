



В Гомельской области произведены успешные испытания усовершенствованной версии системы залпового огня "Полонез", созданной белорусскими разработчиками. Теперь система может поражать цели на расстоянии до 300 км.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси, боевые пуски модернизированной версии РСЗО «Полонез» произведены в рамках стрельбовых испытаний системы.

В целях безопасности полет ракеты проходил по безлюдным местам и корректировался на всем протяжении. Как отмечает МО, испытания подтвердили уникальные возможности нового оружия, которое теперь оснащается новой ракетой повышенной дальности.

Теперь модернизированная РСЗО «Полонез», созданная белорусскими разработчиками, может поражать назначенные объекты в радиусе до 300 километров.

В скором времени модернизированная система поступит на вооружение ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Беларуси.