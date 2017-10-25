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ГАИ об аварии под Минском: девушка-водитель не учла погодные условия

26.10.2017 14:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Авария случилась рано утром в четверг 26 октября на 6-м километре дороги Новый Двор — Михановичи — Пятевщина. 31-летняя женщина за рулем автомобиля Ford Focus двигалась в направлении Нового Двора. Водитель не учла погодные условия в виде мокрого снега и скользкого дорожного покрытия.

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© Фото: СК Беларуси
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"Она не справилась с управлением, в результате чего допустила занос транспортного средства, и выехала на встречную полосу движения. Там произошло столкновение с автобусом Renault. Водитель Ford Focus скончалась на месте", — сообщила Сильченко.

Женщина-водитель была пристегнута, на автомобиле были установлены зимние шины. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. В автобусе Renault никто не пострадал.

В связи с погодными условиями ГАИ рекомендует автовладельцам поменять летнюю резину на зимние шины. Во избежание аварий необходимо выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию, учитывать погодные условия, быть предельно внимательными за рулем, особенно в темное время суток.

Комментарий старшего инспектора отдела по агитации и пропаганде ГАИ Минского района Екатерины Сильченко слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Могилев
 
 
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Старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ Минского района Екатерина Сильченко рассказала радио Sputnik Беларусь подробности смертельного ДТП под...

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