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НАТО усомнилось в том, что войска РФ остались в РБ после "Запада-2017"
26.10.2017 14:54 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт — Sputnik. НАТО не располагает сведениями о том, что российские войска остались в Беларуси после учений "Запад-2017", об это заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
© Sputnik/ Ольга Балашова
"У нас нет никакой информации, показывающей, что Россия оставила войска в Беларуси, Беларусь также ясно заявила, что российские войска там не остались", — заявил Столтенберг журналистам после завершения заседания Россия-НАТО.
Он сказал, что этот вопрос сегодня был поднят на встрече на уровне послов. Генсек также отметил, что по данным НАТО, все российские войска были выведены после завершения маневров и доказательств того, что они остались в Беларуси, нет.
Совместные белорусско-российские учения "Запад-2017"
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По имеющимся у Альянса данным, российские войска покинули Беларусь после завершения маневров.
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