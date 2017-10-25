ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НАТО усомнилось в том, что войска РФ остались в РБ после "Запада-2017"

26.10.2017 14:54 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 окт — Sputnik. НАТО не располагает сведениями о том, что российские войска остались в Беларуси после учений "Запад-2017", об это заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

НАТО усомнилось в том, что войска РФ остались в РБ после "Запада-2017"
© Sputnik/ Ольга Балашова
Минобороны: никаких российских военных в Беларуси не осталось

"У нас нет никакой информации, показывающей, что Россия оставила войска в Беларуси, Беларусь также ясно заявила, что российские войска там не остались", — заявил Столтенберг журналистам после завершения заседания Россия-НАТО.

Он сказал, что этот вопрос сегодня был поднят на встрече на уровне послов. Генсек также отметил, что по данным НАТО, все российские войска были выведены после завершения маневров и доказательств того, что они остались в Беларуси, нет.

Совместные белорусско-российские учения "Запад-2017" прошли с 14 по 20 сентября на полигонах на территориях двух стран. В маневрах приняли участие около 13 тысяч военнослужащих.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По имеющимся у Альянса данным, российские войска покинули Беларусь после завершения маневров.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь испытала усовершенствованную версию системы залпового огня "Полонез" (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика