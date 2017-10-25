МИНСК, 26 окт — Sputnik. НАТО не располагает сведениями о том, что российские войска остались в Беларуси после учений "Запад-2017", об это заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.



© Sputnik/ Ольга Балашова Минобороны: никаких российских военных в Беларуси не осталось

"У нас нет никакой информации, показывающей, что Россия оставила войска в Беларуси, Беларусь также ясно заявила, что российские войска там не остались", — заявил Столтенберг журналистам после завершения заседания Россия-НАТО.

Он сказал, что этот вопрос сегодня был поднят на встрече на уровне послов. Генсек также отметил, что по данным НАТО, все российские войска были выведены после завершения маневров и доказательств того, что они остались в Беларуси, нет.

Совместные белорусско-российские учения "Запад-2017" прошли с 14 по 20 сентября на полигонах на территориях двух стран . В маневрах приняли участие около 13 тысяч военнослужащих.