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Теракт в Киеве (видео)

26.10.2017 15:45 — Разное | Ежедневник  
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Теракт в Киеве (видео)

В результате теракта в Киеве погибли три человека, пострадали также депутат Верховной Рады и его охранник.

Теракт в Киеве произошел вечером 25 октября возле выхода из здания телеканала "Эспрессо". Взорвался припаркованный у обочины мопед. При этом взрывное устройство было направленного действия и рассчитано на поражение конкретных лиц. Взрыв произошел как раз тогда, когда из здания выходили депутат Верховной рады Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала с охраной.

В результате теракта погибли один охранник Мосийчука, сотрудник киевского полка полиции особого назначения Руслан Кушнир и отставной подполковник МВД Украины Михаил Мормиль, который проходил мимо.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк назвал покушение на Мосийчука терактом, который "могли совершить российские спецслужбы".

В Кремле обвинения в покушении на Мосийчука назвали «русофобией». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Киеве озвучили «как всегда, абсолютно не основанные ни на чем голословные истерические обвинения».

 
 
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В результате теракта в Киеве погибли три человека, пострадали также депутат Верховной Рады и его охранник.

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