Лжепредприниматели незаконно построили в Минске 18 домов

СК сообщает о продолжении расследования по делу незаконного строительства в Минске.

В комитете отметили, что двое минчан (1960 и 1963 г.р.) строили дома без оформления индивидуального предпринимательства или компании. Они возводили многоквартирные здания в усадебной части застройки города Минска.

Лжепредприниматели приобретали ветхие жилые дома, затем сносили их и строили на их месте 2-х и 3-х-этажные дома, в которых обустраивали жилые помещения, каждое их которых содержало признаки отдельной квартиры. Каждая из квартир реализовалась под видом долей в праве собственности.

По данным следствия, с 1999 по 2014 годы всего было построено 18 таких объектов недвижимости, а доход от незаконной предпринимательской деятельности составил минимум 1,8 млн белорусских рублей. Действия обвиняемых квалифицированы следствием по ч.2 ст. 233 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность).

Обвиняемые выехали за границу Беларуси еще до возбуждения уголовного дела, однако один из них - Вадим Лунгин 1963 г.р. - был задержан 13 августа нынешнего года в республике Хорватия, и его экстрадировали на родину и поместили в СИЗО №1.

Второй обвиняемый находится в розыске.

Вадим Лунгин