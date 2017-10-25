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Шпаковский: принцип "золочения пилюль" сегодня не работает
26.10.2017 15:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Согласно опросу, который был проведен в рамках проекта Sputnik.Мнения компанией IFOP для информационного агентства и радио Sputnik,
"В этом нет ничего удивительного. Факт того, что Дональд Трамп стал президентом, только подтверждает объективность этих исследований. Голосование за Трампа происходило вопреки позиции основных, наиболее популярных, наиболее "раскрученных" медийных площадок США. Есть определенный кризис доверия и в отношении традиционных элит, поэтому истеблишменту приходится постоянно "доставать из рукава" какие-то новые козыри", — считает Шпаковский.
По мнению собеседника, сегодня не только быстро развенчиваются политтехнологии, но и не работают старые методы замалчивания, или "золочения пилюль", так как скорость передачи информации благодаря интернету выросла в разы. Условно говоря, сейчас любой мальчуган с мобильным телефоном, оказавшись в эпицентре события, сняв все на собственную видеокамеру и "распостив" материал в соцсетях или в YouTube, может стать влиятельнее традиционных СМИ.
Беседу с политическим экспертом Александром Шпаковским слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Политический эксперт Александр Шпаковский рассуждает о растущем недоверии жителей США к американским СМИ.
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