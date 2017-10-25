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Президенту понравится: "Коминтерн" вывел на подиум модника-урбаниста

26.10.2017 17:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Фабрика "Коминтерн" презентовала новую коллекцию мужской одежды, получившую название от главного ветра Сахары — харматана. Коллекция Harmattan по задумке, как и ветер, должна была получиться "жаркой, пробуждающей у людей различные чувства".

"Модник урбанист… он предпочитает наскучившим пиджакам черного и серого цвета оригинальные модели из натуральных тканей, дополненные интересными деталями. Вместо классических сорочек надевает джемперы, тишотки, сорочки-туники, дополняя образ узкими брюками", — пояснили авторы коллекции.

Не так давно костюм фабрики похвалил глава государства во время инспекции в Брестскую область. Обратив внимание на вице-премьера Михаила Русого, Лукашенко отметил костюм от "Коминтерна". Пробудит ли в президенте и простом городском моднике какие-либо чувства новая коллекция "Коминтерна", пока неясно, но изучить отдельные ее компоненты можно в фотоленте Sputnik.

 
 
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Новую коллекцию фабрики дизайнера Елены Шилович показали на Belarus Fashion Week.

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