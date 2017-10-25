Около 16 часов 25 октября в ходе проведения плановой проверки показаний электросчетчика в доме по улице Жлобинской в Бобруйске произошел конфликт между контролером Бобруйских электрических сетей и 59-летним хозяином дома , в ходе которого мужчина ударил 42-летнюю женщину.

"При выходе со двора домовладения ее укусила за ногу собака, находящаяся там без привязи. Как сообщила сама работник электросетей, мужчина препятствовал ее выходу из дома, а затем ударил и натравил на нее собак. Затем пострадавшая контролер вернулась на работу и сообщила о случившемся своему руководству", — рассказала Горбанюк.

На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Женщину госпитализировали в Бобруйскую городскую больницу. Информация об инциденте поступила в оперативно-дежурную службу УВД Бобруйского горисполкома. Прибывшими на место сотрудниками милиции хозяин дома был задержан .

УВД: житель Бобруйска, спустивший пса на контролера, ранее был судим /

Оказалось, что бобруйчанин нигде не работает и ранее был неоднократно судим. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Комментарий официального представителя УВД Бобруйского горисполкома Татьяны Горбанюк слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.