Испытания прошли в четверг на полигоне в Гомельской области, сообщили Sputnik в министерстве обороны Беларуси. Модернизированные РСЗО отличаются увеличенным радиусом поражения – до 300 километров.



© Sputnik / Виктор Толочко Модернизированные "Полонезы" отстрелялись на полигоне под Гомелем

В Минобороны отметили, что маршрут полета ракет пролегал над малонаселенными и безлюдными районами.

Планируется, что модернизированные РСЗО поступят на вооружение в белорусскую армию.

"Полонез" разработан и построен в Беларуси, его предназначение – поражение живой силы и техники противника. "Дорестайлинговые" версии РСЗО уже служат в белорусской армии . Впервые "Полонезы" были показаны публике на параде 9 мая 2015 года.