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Опубликованы кадры стрельбы из модернизированного "Полонеза"

26.10.2017 17:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Испытания прошли в четверг на полигоне в Гомельской области, сообщили Sputnik в министерстве обороны Беларуси. Модернизированные РСЗО отличаются увеличенным радиусом поражения – до 300 километров.

Опубликованы кадры стрельбы из модернизированного "Полонеза"
© Sputnik / Виктор Толочко
Модернизированные "Полонезы" отстрелялись на полигоне под Гомелем

В Минобороны отметили, что маршрут полета ракет пролегал над малонаселенными и безлюдными районами.

Планируется, что модернизированные РСЗО поступят на вооружение в белорусскую армию.

"Полонез" разработан и построен в Беларуси, его предназначение – поражение живой силы и техники противника. "Дорестайлинговые" версии РСЗО уже служат в белорусской армии. Впервые "Полонезы" были показаны публике на параде 9 мая 2015 года.

 
Теги: Гомель
 
 
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Модернизированная реактивная система залпового огня (РСЗО) "Полонез" прошла испытательные стрельбы. Смотрите на видео, как отстрелялась новинка белорусской...

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