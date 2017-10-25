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Опубликованы кадры стрельбы из модернизированного "Полонеза"
26.10.2017 17:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Испытания прошли в четверг на полигоне в Гомельской области, сообщили Sputnik в министерстве обороны Беларуси. Модернизированные РСЗО отличаются увеличенным радиусом поражения – до 300 километров.
© Sputnik / Виктор Толочко
В Минобороны отметили, что маршрут полета ракет пролегал над малонаселенными и безлюдными районами.
Планируется, что модернизированные РСЗО поступят на вооружение в белорусскую армию.
"Полонез" разработан и построен в Беларуси, его предназначение – поражение живой силы и техники противника. "Дорестайлинговые" версии РСЗО
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Модернизированная реактивная система залпового огня (РСЗО) "Полонез" прошла испытательные стрельбы. Смотрите на видео, как отстрелялась новинка белорусской...
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