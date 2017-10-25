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В Беларуси зарегистрировано общественное объединение по американскому футболу

26.10.2017 17:24 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси зарегистрировано общественное объединение по американскому футболу

Министерством юстиции зарегистрировано Республиканское общественное объединение «Американский футбол».

Как сообщила пресс-служба Минюста, целями деятельности данного общественного объединения являются: развитие американского футбола и всех других его разновидностей; организация и проведение спортивных мероприятий и участие в них, в том числе спортивная подготовка спортсменов (команд спортсменов) и их представление от своего имени на спортивных соревнованиях по американскому футболу; физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа, формирование здорового образа жизни среди детей и взрослых; научно-методическое и медицинское обеспечение спортивной подготовки спортсменов (команд спортсменов) по американскому футболу; предотвращение допинга в американском футболе и борьба с ним, организация допинг-контроля.

 
 
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Министерством юстиции зарегистрировано Республиканское общественное объединение «Американский футбол».

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