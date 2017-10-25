Как выяснилось в ходе следствия, двое минчан 57-ми и 54-х лет без государственной регистрации занимались постройкой домов на территории усадебной застройки Минска . Строилось жилье под видом домов на 2 или 4 квартиры, которые в народе принято называть "таун-хаусами", однако по своим признакам эти дома в итоге оказывались многоквартирными.

"Ими приобретались ветхие жилые дома и земельные участки на указанных территориях, организовывался снос приобретенных домов и возведение двух-трехэтажных домов с последующей реализацией в них жилых помещений. При этом каждое из жилых помещений содержало в себе все необходимые признаки отдельной квартиры", — сообщила Гончарова.

Всего следователи установили 18 фактов строительства таких объектов недвижимости в период с 1999 по 2014 годы. Общий доход от незаконной предпринимательской деятельности составил не менее 1 миллиона 800 тысяч белорусских рублей. Действия обвиняемых квалифицируются следствием по части 2 статьи 233 Уголовного кодекса, это "незаконная предпринимательская деятельность".

Дело "серых" застройщиков в Минске: один в СИЗО, второй в розыске /

Еще до возбуждения уголовного дела двое фигурантов выехали за пределы Беларуси и скрылись от правоохранительных органов, рассказала Гончарова. В августе этого года один из обвиняемых, 54-летний мужчина был задержан на территории Хорватии, и принято решение о его выдаче Республике Беларусь . Во второй половине октября он был экстрадирован и помещен в СИЗО №1. В ближайшее время мужчина будет ознакомлен с обвинением и допрошен. Второй обвиняемый в совершении данного преступления по-прежнему находится в розыске.

Комментарий официального представителя Следственного комитета Беларуси Юлии Гончаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

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